Мальчик во время отдыха на озере заразился бактерией, которая заживо пожирала его тело

14-летний подросток едва не лишился жизни после купания в озере во время жары. Из-за небольшой травмы в рану попала опасная бактерия, уничтожившая часть тканей ноги, передает МойГород со ссылкой на Mirror.

Инцидент произошел в парке «Коллиерс Мосс» недалеко от Бертонвуда в графстве Чешир. Джейкоб Батлер решил освежиться в озере, однако во время купания зацепился ногой за кусок проволоки и получил глубокий порез. Через рану в организм проникли опасные бактерии, вызвавшие тяжелую инфекцию.

На месте подростку помог рыбак, который перевязал рану. Позже мальчика доставили в больницу, где ему провели операцию. Однако спустя некоторое время инфекция вернулась.

По словам матери подростка Ребекки Батлер, 13 мая она вновь привезла сына в отделение неотложной помощи, заметив признаки воспаления и сильный неприятный запах от раны.

«Там пахло смертью, это было ужасно. Я забеспокоилась и отвезла его в больницу, где врачи сказали мне, что его нога поражена болезнью, которая пожирает плоть. Это было страшно, ведь они сказали, что если бы я не привезла его вовремя, это могло бы угрожать его жизни. Но врачи прекрасно о нем позаботились».

Подростку потребовалась повторная операция. Во время вмешательства врачи обнаружили, что инфекция уничтожила около 15 сантиметров тканей.

По словам женщины, после удаления пораженных участков под ними осталась лишь обнаженная кость без мышечной ткани. Чтобы остановить распространение инфекции, хирургам пришлось удалить часть мышц, из-за чего под коленом у мальчика образовалась глубокая рана.

Сейчас на месте травмы остались крупные швы и значительный дефект тканей. Несмотря на тяжелые последствия, мать подростка считает, что ему повезло выжить после столь опасной инфекции.