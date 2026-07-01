Мальчика ударило током в одном из игровых центров в Астане

После происшествия в одном из детских игровых центров Астаны, где четырехлетний ребенок получил удар электрическим током во время игры, администрация учреждения выступила с официальным заявлением, передает МойГород со ссылкой на Liter.kz.

В игровом центре сообщили, что сразу после инцидента связались с семьей пострадавшего, оказали ей материальную помощь и приняли меры для устранения неисправности оборудования.

“Сразу после инцидента администрация игрового центра находилась на связи с семьей. Семье была оказана материальная помощь по договоренности с одним из родителей. Мы полностью понимаем переживания семьи и разделяем мнение, что безопасность детей должна быть безусловным приоритетом”, – сообщили представители центра.

По информации администрации, сразу после случившегося доступ к месту происшествия был закрыт, опасный участок огородили и вывели из эксплуатации. Уже на следующий день специалисты провели полную диагностику аттракциона, определили необходимый объем работ и устранили выявленную неисправность. Кроме того, была проведена дополнительная проверка оборудования, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

В центре также прокомментировали обстоятельства происшествия.

“В связи с общественным резонансом считаем важным дополнить информацию некоторыми фактами. На момент происшествия ребенок находился в игровой зоне без сопровождения взрослого. Услуга индивидуального присмотра (няни) оформлена не была. По имеющейся информации, ребенок самостоятельно просунул руку в щель конструктивного проема аттракциона, что привело к несчастному случаю. С самого открытия центра для всех посетителей действуют правила посещения, размещенные при входе и непосредственно возле аттракционов. В них указано, что сопровождение детей до 14 лет является обязательным, а ответственность за ребенка во время посещения центра несут родители или сопровождающие лица. Также правилами детского развлекательного центра запрещено помещать руки, ноги или другие части тела в зазоры конструкций во время эксплуатации оборудования. Каждый сопровождающий взрослый посещает игровую зону бесплатно именно для того, чтобы иметь возможность постоянно находиться рядом с ребенком и контролировать его безопасность. Для родителей, которым необходим присмотр за ребенком, также предусмотрена отдельная услуга няни. При этом мы не снимаем с себя ответственности за техническое состояние оборудования”, – добавили в игровом центре.

В администрации подчеркнули, что произошедшее стало поводом пересмотреть внутренние процедуры контроля и усилить меры безопасности.

Напомним, ранее мать пострадавшего мальчика сообщила, что ребенок получил удар током во время игры. По ее словам, после происшествия родители самостоятельно отвезли сына в больницу. Женщина также заявила, что, несмотря на случившееся, игровая зона продолжила принимать посетителей.