12-летний Султан вместа с мамой отправится на лечение в Ташкент 8 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама Султана Алтынай сообщила, что 28 сентября недостающая сумма на лечение была собрана. - Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным к нашей беде и помог нам со сбором средств. Желаю всем здоровья, добра и мира, - говорит Алтынай. Напомним, Алтынай обратилась в редакцию газеты "Мой ГОРОД" с просьбой помочь собрать деньги на лечение в клинике Ташкента. Всего на поездку нужно было 400 тысяч тенге, однако у семьи не хватало 245 тысяч. Нужно отметить, что это было не первое обращение женщины с просьбой помочь. В сентябре 2018 года казахстанцы помогли собрать семье 1,5 млн тенге, и мама с мальчиком поехали на первый курс лечения. Второй курс лечения мальчик проходил весной 2019 года. Деньги также помогли собрать неравнодушные люди. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.