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Мальчику из Уральска требуется операция по удлинению рук и ног
У 6-летнего Кайрата Нурбергена редкое генетическое заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кайрат Нурберген с самого рождения страдает тяжелыми заболеваниями, такими как внутренняя гидроцефалия, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития. Ранее мы уже писали про него, в 2019 году мальчик нуждался в курсе реабилитации, который он успешно получил. Тогда с помощью неравнодушных людей маме Кайрата удалось собрать необходимую для лечения сумму. Сейчас ребенок вновь нуждается в помощи, но этот раз ему нужна опера
У 6-летнего Кайрата Нурбергена редкое генетическое заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Кайрат Нурберген с самого рождения страдает тяжелыми заболеваниями, такими как внутренняя гидроцефалия, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития. Ранее мы уже писали про него, в 2019 году мальчик нуждался в курсе реабилитации, который он успешно получил. Тогда с помощью неравнодушных людей маме Кайрата удалось собрать необходимую для лечения сумму.
Сейчас ребенок вновь нуждается в помощи, но этот раз ему нужна операция по удлинению верхних и нижних конечностей. Как рассказала мама мальчика Нурсулу Беккарнаева, врачи с Украины согласились сделать операцию, которая поможет малышу обрести новую жизнь.
– Мой сын страдает ахондроплазией (это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа - прим. автора) Мужественный и стойкий Кайрат нуждается в этой операции не для красоты. А для того, чтобы он мог сам себя обслуживать. Ведь сейчас у сына короткие ручки и ножки, он элементарно не может сам себе завязать шнурки, не может одеться и обуться, дотянуться до нужных вещей. Ортопед и травматолог из Киевской клиники Веклич берётся за эту сложную операцию, - говорит Нурсулу Беккарнаева.
К слову, операция будет состоять из четырех этапов. На первом этапе мальчику удлинят ноги, на втором - бедра, далее плечи и голень. Каждый этап операции стоит 12 тысяч долларов или более пяти миллионов тенге. Таких денег у семьи нет.
– В ноябре мы съездили к доктору и он назначил нам операцию. Самостоятельно собрать такую сумму мы не можем. Заработной платы хватает только на лекарства и ежедневные расходы. Сейчас у нас есть около 500 тысяч тенге и я обращаюсь ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь моего сыну. Он очень добрый и искренний ребенок, верит в чудеса. Я очень хочу, чтоб он стал как все обычные дети, мог бегать и играть в футбол, радоваться и хоть немного быть самостоятельным. Очень прошу вас, не оставайтесь в стороне, помогите нам собрать эти деньги, - добавила Нурсулу.
Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести деньги:Kaspi GОLD: 4400 4301 0001 9501. Счет привязан к номеру 8 775 983 51 15 Нурсулу Беккарнаева. ИИН 840409400282 Сбербанк: 4578 3200 0283 4758 Реквизиты для перевода с России: KZ 27914CP64369704412 Народный банк: 5354510085129137
Также вы можете позвонить по номеру телефона +7 777 176 02 48 Нурсулу Беккарнаевой.
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