Мальчику из Уральска требуется операция по удлинению рук и ног

У 6-летнего Кайрата Нурбергена редкое генетическое заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кайрат Нурберген с самого рождения страдает тяжелыми заболеваниями, такими как внутренняя гидроцефалия, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития. Ранее мы уже писали про него, в 2019 году мальчик нуждался в курсе реабилитации, который он успешно получил. Тогда с помощью неравнодушных людей маме Кайрата удалось собрать необходимую для лечения сумму. Сейчас ребенок вновь нуждается в помощи, но этот раз ему нужна опера