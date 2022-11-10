Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы

Пока Аманжолу установили обычные протезы, а через год, когда мальчик привыкнет к искусственным руками, ему установят бионические, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Айданой Сисенгалиевой 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация и оформление инвалидности.