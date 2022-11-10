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Социум

Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы

Пока Аманжолу установили обычные протезы, а через год, когда мальчик привыкнет к искусственным руками, ему установят бионические, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено Айданой Сисенгалиевой 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация и оформление инвалидности.
Арайлым Усербаева
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Пока Аманжолу установили обычные протезы, а через год, когда мальчик привыкнет к искусственным руками, ему установят бионические, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Фото предоставлено Айданой Сисенгалиевой 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация и оформление инвалидности. Предпринимательница из Алматы решила подарить мальчику и его родителям двухкомнатную квартиру в Уральске. Жильё уже куплено и после выписки Аманжолу не придётся возвращаться в сельскую глубинку, где у него возникли бы трудности как в физическом плане, так и в психологическом. На днях Аманжол вместе с мамой ездил в Алматы, где ему должны были установить бионические протезы. Однако электронные протезы оказались тяжёлыми и мальчик не смог их поднять. Поэтому ему установили обычные, косметические. С ними Аманжол будет ходить год, наберётся сил и уже через год поедет за бионическими. Протезы устанавливали в клинике Wingmed. По словам тёти Аманжола Айданы Сисенгалиевой, племянник вместе с мамой уже приехали в Уральск и мальчик постепенно привыкает к новым рукам. Ещё одной хорошей новостью стало то, что семье Аманжола вручили ключи от трёхкомнатной квартиры. Жилье выдал аким области Гали Искалиев при поддержке предпринимателей. Квартира расположена в посёлке Зачаганск, недалеко от школы, поликлиники и детской больницы, где мальчик будет проходить реабилитацию и регулярные осмотры. Кроме этого предприниматели Жангалинского района купили Аманжолу всю необходимую мебель для его комнаты. К слову, расследование по этому делу всё ещё ведётся, по статье «Халатность». На днях его передадут в суд.
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Фото предоставлено Айданой Сисенгалиевой
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
Мальчику с ампутированными руками из ЗКО установили протезы
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