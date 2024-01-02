Какое желание вы загадали на Новый год? Наши герои под бой курантов попросили жизнь без болезней, боли и лечения. Их родители желают, чтобы ребёнок ничем не отличался от остальных и прожил как можно дольше.

Родители детей со сложными диагнозами приходят в нашу редакцию и просят о помощи — с помощью неравнодушных жителей собрать деньги на лечение ребёнка. Разница только в суммах и в странах, куда едут за заветной операцией.

История Анастасии Бузгон

Фото предоставила Любовь Киркина

Девочка — инвалид детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у Насти в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У неё началось гниение кости. Около восьми лет девочке собирали деньги на различные курсы лечения и операции. У Анастасии образовалась огромная шишка на позвоночнике. Её прооперировали в столице России, частично удалили липому спинного мозга (жировая ткань, которая срастается с позвоночником и спинным мозгом).

Девочка остановилась в росте, у неё развивается сильный сколиоз, начал расти горб, плохо заживает рана на пятке, несмотря на ежегодные реабилитации. Израильские врачи рекомендовали провести срочную операцию, иначе Настю может парализовать. 15 марта 2022 года семья стала собирать деньги на операцию в Израиле, которая вместе с проживанием стоит 31 миллион тенге. Долгожданный сбор закрыли 29 сентября. Заветная мечта наконец-то сбудется, семья поедет в Израиль.

Правда мама Насти ждёт и другого чуда — своей очереди на жильё. Мать-одиночка с ребёнком инвалидом девять лет находятся в ожидании.

Новогоднее чудо Батыржана Бисакова

Утром шестого января мы опубликовали статью о сборе денег на лечение шестилетнего мальчика. У него тяжёлая форма ДЦП, он не умеет разговаривать, ходить и даже сидеть. Мама вынуждена регулярно возить его на лечение. В этот раз семье не хватало 220 тысяч тенге для очередной поездки в Ташкент.

После публикации в течение полутора часов неравнодушные казахстанцы собрали необходимую для поездки сумму. Об этом сообщила мама Батыржана Салтанат. 10 января семья отправится на реабилитацию.

Как Нурдаулет попал на лечение в Америку

В пятилетнем возрасте Нурдаулету Бауржану врачи поставили страшный диагноз — мышечная дистрофия Дюшенна. Это генетическая болезнь, которая в основном настигает мальчиков. Она характеризуется ослаблением мышц и нарушением речи. Последняя стадия болезни — мышцы сердца и лёгких перестают работать.

Состояние мальчика ухудшается с каждым днём. У подростка уже искривился позвоночник, происходит нарушение глотательных функций. Мама Нурдаулета узнала, что в Америке есть единственная клиника в мире, которая занимается лечением детей с этим редким заболеванием. Оказалось, что в Казахстане дети с диагнозом Дюшенна живут лишь до 19 лет, а американские врачи гарантируют, что Нурдаулет сможет прожить до зрелого возраста — примерно до 50-60 лет, и даже сможет ходить.

Стоимость такого лечения высока, 80 миллионов тенге. С 2021 года силами милосердных людей собрали большую часть суммы, мальчик отправился на лечение.

Ерхату не могут вылечить атрофию зрительного нерва

Ерхату Айболулы 13 лет, он инвалид первой группы. Проблемы со зрением у него начались в четыре года. Тогда врачи ставили диагноз — конъюнктивит, лечение не дало результатов. Позже алматинские врачи диагностировали у него куда более серьёзные заболевания. Сейчас полностью диагноз подростка звучит как атрофия зрительного нерва правого глаза и гемофтальм (кровоизлияние в стекловидное тело) левого глаза.

Летом 2023 года мама подростка Назымгуль Лукбанова отвезла сына в Санкт-Петербург, мальчику сделали операцию, которая стоила 2,8 миллиона тенге. Нехватка денег на оплату операции не напугала ни Ерхата, ни его мать, они вместе отправились заграницу. Клиники отказываются лечить Ерхата, но врачи в Турции согласились. Только обойдется это семье в 2,5 миллиона тенге. Надеемся, что у парня все получиться и он сможет увидеть мир.

Маленькая Даша мечтает вернуть пальчики на руке

Даше было четыре месяца, когда в съёмном доме, где она жила с родителями, случился пожар. Её чудом спасли врачи. У ребёнка обгорело лицо и руки, девочка осталась инвалидом. Кроме того, Даша перенесла уже восемь операций. Из них пять на лице и три на руке. На правой ручке ей ампутировали четыре пальца.

Малышке в дальнейшем предстоит перенести пластическую операцию. А пока ей необходимы дорогие мази и лечение, чтобы лицо не тянуло рубцами. Даша перестала посещать детский сад, из-за плохой погоды у неё болят руки. После нового года у девочки будет осмотр, врач скажет, когда будут делать операцию. А пока малышка лечиться и проходит реабилитации.

Санжара каждые три месяца возят на лечение

Санжару Тайшыбай девять лет, у него задержка психоречевого развития с аутистическим спектром. Трудности в общении мальчик начал испытывать в двухлетнем возрасте, даже слово «мама» для него стало непроизносимым. После обследования заграницей выяснялось, что на развитие такого заболевания повлияли сложные роды (в последние месяцы беременности у женщины было высокое давление — прим. автора). Во время родов её сын испытал гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме) и родился с обвитием.

Сейчас у Санжара узкие сосуды и кровь не может нормально циркулировать. Мальчика часто мучают головные боли. Родители незамедлительно приступили к лечению, семья регулярно ездит в медицинский центр Ташкента. Врачи советуют не пропускать лечение, ведь только регулярное посещение даёт результаты. Однако все поездки требуют немалых денег, которые многодетная семья не всегда может собрать. Редакция «МГ» часто публикует сбор для Санжара, мы желаем ему терпения, сил и успеха.

Для полного выздоровления Балаусе осталось пройти несколько курсов

Балауса Медет воспитывается в многодетной семье. Девочка с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен — прим. автора). Ей нельзя есть обычную еду, продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешёво. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и ей диагностировали гидроцефалию головного мозга. Неравнодушные граждане несколько раз помогали семье собрать деньги на лечение. В Ташкент на реабилитацию девочку возят каждые три месяца. И один раз в год — в Самару.

Мама Балаусы Ботагоз Утегенова говорит, что после каждого курса реабилитации у её дочери увеличивается словарный запас, она стала быстрее выполнять школьные задания. Стала спокойнее, уменьшилась агрессия. В свободное время понемногу помогает маме с домашними делами. Для полного выздоровления Балаусе нужно пройти ещё несколько курсов реабилитации.

Рахиму восстановят слух

Двухлетний Рахим Мендыбай из Уральска родился без левого ушка. Ему поставили диагноз врождённая атрезия и микротия (аномалия развития костно-хрящевого скелета наружного уха — прим. автора) слухового прохода левой стороны и кондуктивная тугоухость третьей степени степени. По словам мамы Нургуль Кенжегалиевой, мальчик ходит в частный детский сад. Правда, иногда он не реагирует на воспитателя из-за своей глухоты.

В мае мальчику собирали деньги на операцию в ОАЭ, она стоила 21 000 000 тенге. Такая операция проходит в два этапа. Вначале идёт открытие слухового прохода, далее формирование ушной раковины. Первый этап Рахим уже прошел.

Сергей стал смотреть в глаза родителям

Отец четырёхлетнего Сергея начал замечать изменения в поведении сына, когда мальчику был год и два месяца. До этого момента ребёнок отчетливо говорил некоторые слова. Но потом он будто замкнулся в себе и перестал говорить, смотреть в глаза, обращать внимание на окружающих.

Сергею Николаеву поставили диагноз — задержка психического развития (ЗПРР) и синдром дефицита внимания (СДВГ). Родители, не переставая, занимаются сыном. Мальчик постоянно посещает реабилитации, которые дают хорошие результаты. После первого курса у малыша появилось понимание, он стал идти на контакт, наконец-то посмотрел в глаза родителям. После второго и третьего изменения стали ещё заметнее.

После четвёртого курса Серёжа уже сам просится и бежит в туалет, у него появились новые слова, улучшилось понимание речи. Перед тем, как уехать на пятый курс, мальчик пошёл в детский сад.