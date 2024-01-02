Начальник управления по защите общественных интересов Аслан Жанатауов рассказал о нововведении «прокурорский фильтр по защите инвесторов». Программа ещё не вступила в законную силу, но позволит защитить инвесторов от необоснованных штрафов, налогов, несправедливых и затяжных судебных тяжб.

По словам начальника управления, за последние три года прокуратура области защитила права более 12 тысяч предпринимателей.

— Нами уже создан фронт-офис, куда входят первые руководители. Наша задача делать так, чтобы бизнес не страдал из-за барьеров государства. Сейчас в рамках поручения сопровождается 42 инвестиционных проекта, состоящих в общенациональном пуле. На сегодня в эксплуатацию уже ввели 11 проектов. На стадии реализации — 31 проект. Двум инвесторам оказана поддержка. ТОО Batysminiralsu оказали содействие в получении дополнительного земельного участка для расширения проекта по производству минеральной воды. ТОО West Group оказано содействие в обеспечении проездного пути к заводу, — рассказал Аслан Жанатауов.

Согласно новым правилам, прокуратура будет выносить решения о согласовании или запрете ограничительных мер к субъектам среднего либо крупного предпринимательства.