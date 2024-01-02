В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что вызов об упавшем под лёд человеке поступил в 00:30 второго января. Девочка-подросток провалилась на реке Урал не далеко от центра города.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники патрульной полиции и сразу же приступили к спасению.

- Из воды виднелась только голова, по голосу стражи порядка поняли, что это девочка. Лейтенант полиции, обвязал себя веревкой и направился по льду к подростку. Его сопровождал коллега. Другие полицейские стояли на берегу, готовые помочь в любую минуту с тонущей девочкой. В результате бдительности и ловкости полицейских, подросток был спасен и доставлен на машине скорой помощи в больницу. Подросток от переохлаждения не смогла объяснить ситуацию. Следственно-оперативная группа приступила к соответствующим мероприятиям, - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.