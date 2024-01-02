Для детей с патологиями в развитии открыли реабилитационный центр в Уральске

Центр раннего вмешательства создан на базе областного перинатального центра, об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Получить комплексную абилитационную и реабилитационную помощь смогут дети от 0 до 3 лет с нейро-ортопедическими нарушениями и рисками их возникновения.

Работать с детьми будет мультидисциплинарная команда специалистов. Врачи - неврологи, реабилитологи, ЛФК-инструкторы, логопеды, дефектологи и психологи прошли предварительные курсы переподготовки и повышения квалификации.

- Для каждого ребёнка составляется индивидуальный план абилитации с учётом его исходных физических данных и потребностей в развитии. Здесь принимают малышей с диагнозами: церебральный паралич, синдром Дауна, с врожденными пороками развития, с прогрессирующей мышечной дистрофией, родовыми травмами и другими заболеваниями нервной системы, сопровождающихся двигательными нарушениями, а также детей, родившихся раньше срока, - сообщили в управлении здравоохранения.

Центр раннего вмешательства оснащен кабинетами ЛФК и механотерапии с реабилитационным медицинским оборудованием производства Германии и США. Также есть шунгитовая и соляная комнаты, иммерсионная ванна и сенсорная комната. Имеются приборы для диагностики раннего выявления нарушений слуха и работы головного мозга.

Фото предоставлены управлением здравоохранения ЗКО