По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, в регионе за счет средств бюджета завершено строительство 24 жилых домов общей площадью около 29 тысяч квадратных метров на сумму 5,7 млрд тенге, приобретено 180 квартир для социально уязвимых слоев населения.

- Также на обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения на 2023-2024 годы рассмотрено приобретение 407 квартир на сумму 4,6 млрд тенге, на 2024 год планируется строительство 48 многоэтажных жилых домов. Отметим, что по вводу жилья экономика области выросла на 0,4%, - сообщил аким.