За три года в областном центре построены 76 новых спортивных площадок. В 10-м микрорайоне начато строительство многофункционального спортивного комплекса, об этом на рифинге рассказал аким города Миржан Сатканов.

Глава города считает, что с появлением спортивных площадок увеличилось число жителей занимающихся массовым спортом.

- Очень важна эффективная организация свободного времени людей, для этого, в соответствии со временем, обновляются и модернизируются дворовые клубы и общественные центры. Так, было изменено направление 10 дворовых клубов, которые стали комьюнити-центрами. Теперь посетить их и провести свободное время могут не только дети, но и пожилые люди. В этом году в городе открылся центр активного долголетия «Қамқор», где создаются условия для вовлечения представителей старшего поколения и пенсионеров в культурную жизнь общества, занятий физической культурой и спортом, реализации их внутреннего творческого потенциала. В настоящий момент его посещают свыше 800 человек, – сказал Миржан Сатканов.

В 2024 году запланирована капитальная реконструкция культурных центров нашего города. За счет средств «ΚΠΟ б.в.» в рамках проекта «Социальной инфраструктуры» будут капитально отремонтированы Дворец культуры молодежи и Дом культуры «Деркул».

Отдел физической культуры и спорта города сообщил, что в Уральске зальют девять бесплатных катков.

Где они будут?

проспект Назарбаева 203; улица И. Ларина 225, 10; улица Курмангазы, 150; 5-й микрорайон, между домами №4 и №7; в районе Птицефабрики; посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш; улица Матросова, 52, 54; микрорайон Строитель, 29. поселок Деркул, улица Даля 7/3;

Помимо этого, катки появятся на стадионе «ЖАСТАР» и площади Первого президента. В верёвочном парке по правую сторону реки Чаган сделают пешеходную дорожку и лыжню.