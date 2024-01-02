За три года в областном центре построены 76 новых спортивных площадок. В 10-м микрорайоне начато строительство многофункционального спортивного комплекса, об этом на рифинге рассказал аким города Миржан Сатканов.

Глава города считает, что с появлением спортивных площадок увеличилось число жителей занимающихся массовым спортом.

- Очень важна эффективная организация свободного времени людей, для этого, в соответствии со временем, обновляются и модернизируются дворовые клубы и общественные центры. Так, было изменено направление 10 дворовых клубов, которые стали комьюнити-центрами. Теперь посетить их и провести свободное время могут не только дети, но и пожилые люди. В этом году в городе открылся центр активного долголетия «Қамқор», где создаются условия для вовлечения представителей старшего поколения и пенсионеров в культурную жизнь общества, занятий физической культурой и спортом, реализации их внутреннего творческого потенциала. В настоящий момент его посещают свыше 800 человек, – сказал Миржан Сатканов.

В 2024 году запланирована капитальная реконструкция культурных центров нашего города. За счет средств «ΚΠΟ б.в.» в рамках проекта «Социальной инфраструктуры» будут капитально отремонтированы Дворец культуры молодежи и Дом культуры «Деркул».

Отдел физической культуры и спорта города сообщил, что в Уральске зальют девять бесплатных катков.

Где они будут?

  1. проспект Назарбаева 203;
  2. улица И. Ларина 225, 10;
  3. улица Курмангазы, 150;
  4. 5-й микрорайон, между домами №4 и №7;
  5. в районе Птицефабрики;
  6. посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш;
  7. улица Матросова, 52, 54;
  8. микрорайон Строитель, 29.
  9. поселок Деркул, улица Даля 7/3;

Помимо этого, катки появятся на стадионе «ЖАСТАР» и площади Первого президента. В верёвочном парке по правую сторону реки Чаган сделают пешеходную дорожку и лыжню.