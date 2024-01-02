На обеспечение горожан доступным жильем в этом году было выделено 9,8 млрд тенге. В эксплуатацию введено 357,4 тысячи квадратных метров, об этом на брифинге сообщил аким города Миржан Сатканов.

- В настоящее время в областном центре по государственным программам возводится 14 многоэтажных жилых домов, которые планируется сдать в течение двух лет. В микрорайоне Акжайык в рамках государственных программ запланировано строительство 25 многоэтажных домов. В настоящее время на стадии строительства и монтажа находятся 11 домов. Начат ряд проектов по строительству внутренних дорог и обеспечению необходимых инженерных сетей. По мере роста численности населения возрастает важность строительства социальных объектов, в том числе новых школ. Проект «Комфортная школа» – это прекрасная возможность решить проблему нехватки школ в нашем городе. В рамках этого проекта в городе в 2023-2025 годах планируется строительство девять школ на 9 900 мест. Сегодня уже начато строительство двух школ в поселке Зачаганск и одной школы в поселке Деркул, – заявил аким.

Также в Уральске решают проблему ветхих домов, которых в городе 310, и 54 аварийных дома. На сегодняшний день снесено 25 таких домов, на их месте построено 14 новых. В настоящее время по программе «Реновация» ведутся строительные работы 8 домов. Продолжается капитальный ремонт общего имущества объектов кондоминиума. В этом году капитально отремонтировали кровлю шести многоквартирных домов, на что использовали 219, 9 миллионов тенге. В 2024 году запланирован капитальный ремонт 26 домов, на что выделено из республиканского бюджета 879 миллионов тенге.