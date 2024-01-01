По данным РГП «Казгидромет», днем второго января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается осадки. На западе, севере области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы до 14 метров в секунду.
- В Уральске прогнозируют снег с дождем, метель и гололед. В дневное время температура воздуха составит -2..-4 градусов, ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — без осадков. Днём будет -2..-4 градуса, ночью +1..+3 градуса. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
- В Актобе — переменная облачность. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью -5..-7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау осадки не ожидаются. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Алматы — туман. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.