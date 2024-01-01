С первого сентября в Казахстан ввели обязательный учет домашних животных. Сколько кошек и собак зарегистрировали за это время, подсчитали аналитики Data Hud.

В базу TANBA внесли около 205 тысяч животных. При чём 70% записей сделали до первого сентября. Большую часть животных зарегистрировали хозяева, 14% значатся бродячими.

С большим перевесом в регистрации лидирует Алматы и Астана. В южной столице 61 292 собак и 40 116 кошек. В нашей Западно-Казахстанской области в реестр внесли 18 собак и 20 кошек. В Атырауской области — 573 собаки и 132 кошки.

Собак сейчас намного больше, чем кошек, это 136 тысяч против 69. Первым зарегистрированным хвостиком в реестре стал беспородный пес. А первым котом — мейн-кун Яша. Также в реестр внесли карликовую свинью по кличке Бублик, двух кроликов Кембридж и Оксфорд. Два степных хорька Кипиш и Жижа тоже получили регистрацию.