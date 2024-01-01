Какими стали МРП и минимальная зарплата в 2024 году

По закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" с 1 января 2024 года в стране установлены новые размеры расчётных показателей.

Согласно документу, с сегодняшнего дня:

минимальный размер заработной платы — 85 тысяч тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 28 тысяч тенге;

минимальный размер пенсии — 57 тысяч тенге;

месячный расчётный показатель — 3 692 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 тысячи тенге.

Показатели текущего года можно посмотреть по ссылке.