По закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" с 1 января 2024 года в стране установлены новые размеры расчётных показателей.
Согласно документу, с сегодняшнего дня:
- минимальный размер заработной платы — 85 тысяч тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 28 тысяч тенге;
- минимальный размер пенсии — 57 тысяч тенге;
- месячный расчётный показатель — 3 692 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 тысячи тенге.
Показатели текущего года можно посмотреть по ссылке.