14 детей родились в новогоднюю ночь в ЗКО

В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 101 мальчик и 90 девочек, сообщает Министерство здравоохранения РК.

- Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38 ребенка, на втором месте – Шымкент, где родились 23 детей и в Алматы 22 семей отмечали пополнение. В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей, - сказано в сообщении.

По информации управления здравоохранения ЗКО в новогоднюю ночь в нашей области на свет появилось 14 детей. Родилось восемь мальчиков и шесть девочек.

Напомним, что в конце 2023 года население Казахстана достигло 20 миллионов. В ЗКО проживают 688 091 человек.