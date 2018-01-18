Уже полтора года мальчик борется с раком глаз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама Рамиля Александра БЕРКИМБАЕВА рассказала, что 15 января они ездили на очередной осмотр в Швейцарию. - Осмотр проходит под общим наркозом. Рамиль тяжело от него отходит. Профессор, который нас наблюдает, сказал, что на левом глазу уже виден шрам, это значит что опухоль начала умирать. Мы ведь уже третий раз приезжаем в клинику. А вот на правом глазу у нас кистозная опухоль и появились маленькие очаги раковой опухоли. Доктор нам их прижег, - пояснила Александра БЕРКИМБАЕВА. - В клинике сынок нашел себе друга, который также борется со страшной болезнью, как и мы. Сейчас его состояние улучшилось, он играет, мы часто гуляем. Стоит отметить. что лечение в заграничной клинике Рамиль проходит на средства, которые были собраны неравнодушными казахстанцами и немецким фондом. Через месяц Рамилю предстоит одна поездка в зарубежную клинику. Напомним, Рамилю в 1,5 года поставили диагноз рак обоих глаз. При этом в одном из них опухоль уже двойная. Мальчику делали химиотерапию в Алматы и Оренбурге, но положительных результатов это не дало. Единственная клиника, которая пообещала вернуть малышу зрение, находится в Швейцарии, но стоимость операции составляет 7,5 млн тенге. 3,6 млн тенге родители совместно с волонтерами собрали сами.  