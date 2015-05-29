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Шоу-бизнес

Маленький шеф-повар: фантастическое 3D-шоу прямо на вашей тарелке

Проект "Le Petit Chef" принадлежит Филипу Стерксу (Filip Sterckx) и Энтуну Вербику (Antoon Verbeeck) из творческого объединения SkullMapping. Эти друзья занимаются удивительными вещами, играющими с нашим мозгом при помощи 3D-технологий. "Le Petit Chef" является удивительным проектом, в котором 3D-анимация проецируется прямо на тарелки гостей, создавая фантастическую иллюзию сообщает Ультрамарин. Гости приходят, садятся за стол, и видят перед собой пустую тарелку, на которой написано "Le Petit Chef". Это не настоящая надпись, это проекция. В скором времени из стола появляется маленький шеф-пова
gorod
Маленький шеф-повар: фантастическое 3D-шоу прямо на вашей тарелке
Проект "Le Petit Chef" принадлежит Филипу Стерксу (Filip Sterckx) и Энтуну Вербику (Antoon Verbeeck) из творческого объединения SkullMapping. Эти друзья занимаются удивительными вещами, играющими с нашим мозгом при помощи 3D-технологий. "Le Petit Chef" является удивительным проектом, в котором 3D-анимация проецируется прямо на тарелки гостей, создавая фантастическую иллюзию сообщает Ультрамарин.
Гости приходят, садятся за стол, и видят перед собой пустую тарелку, на которой написано &quot;Le Petit Chef&quot;. Это не настоящая надпись, это проекция.
Гости приходят, садятся за стол, и видят перед собой пустую тарелку, на которой написано &quot;Le Petit Chef&quot;. Это не настоящая надпись, это проекция.
 Гости приходят, садятся за стол, и видят перед собой пустую тарелку, на которой написано "Le Petit Chef". Это не настоящая надпись, это проекция.
В скором времени из стола появляется маленький шеф-повар и начинает готовить ужин.
В скором времени из стола появляется маленький шеф-повар и начинает готовить ужин.
 В скором времени из стола появляется маленький шеф-повар и начинает готовить ужин.
Всё сделано настолько точно и реалистично, что на всем протяжении шоу в голове не появляется и мысли, что это всё всего лишь проекция.
Всё сделано настолько точно и реалистично, что на всем протяжении шоу в голове не появляется и мысли, что это всё всего лишь проекция.
 Всё сделано настолько точно и реалистично, что на всем протяжении шоу в голове не появляется и мысли, что это всё всего лишь проекция.
Это нечто действительно особенное.
Это нечто действительно особенное.
 Это нечто действительно особенное. yBJEP4lsRFY

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