Иллюстративное фото из архива "МГ" - На 1 сентября у нас 17306 семей, получающих адресную социальную помощь, их доход составляет 70% прожиточного минимума, - сообщила она. – За 1 квартал 227 семей неправильно указали свои доходы, из них 199 семьям выплату пособий приостановили, 28 подтвердили свой доход. Кто-то выплачивал алименты, кому-то работодатели показали соцстрахование как зарплату. Работники органов соцобеспечения проверяют все документы при оформлении пособий, но после этого все проверяют еще в министерстве по централизованной базе. Во втором квартале в Актюбинской области Центр развития трудовых ресурсов выявил 972 семьи, которые неправильно указали доходы. 684 из них выплату денег приостановили, мы с ними работаем, выясняем размеры доходов. 46 семей вернули в бюджет 5,6 млн тенге. - Возвращали пособия и раньше после проверок, но сейчас получателей стало больше, больше и возвращают, сообщила Акслу Жубаназарова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.