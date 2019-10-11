Малоимущих детей в Актюбинской области бесплатно оденут и накормят

По словам заместителя руководителя областного управления образования Гульназ Сулейменовой, в Актюбинской области для поддержки детей из малоимущих семей, им оплачивают из бюджета 70% стоимости питания в детских садах. Иллюстративное фото из архива "МГ" Такое решение принято областным маслихатом, пользуются этим 1626 малышей. Бесплатным горячим питанием пользуются 19687 учащихся из малообеспеченных семей. На это из бюджета выделено 498 млн тенге. На 1 млн 280 тысяч тенге дети из многодетных и малообеспеченных семей получили путевки в санатории. С нового года для школьников из многодетных семей