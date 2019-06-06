Иллюстративное фото из архива "МГ" Ежегодно по реке Урал протекало порядка 10-11 млрд кубометров воды. В этом году объем снизится в два раза- до 5,5 млрд кубов. Маловодье может негативно отразиться на орошении сельскохозяйственных земель. В соседней Саратовской области из 12 водоемов только 3 на 70% заполнены водой, уровень в остальных не превышает 30%. - В Кировское водохранилище вода поступает по Урало-Кушумской системе самотеком. В прошлом году приток воды туда составил всего 1 кубометр в секунду. Сейчас в Кировском водохранилище содержится только 65% требуемого объема воды. Это очень плохо влияет на его эксплуатацию. Если водохранилище наполнено, то в радиусе 14 километров обязательно пройдут дожди не реже двух раз в год, - рассказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Махамбет Ихсангали. Сейчас паводковую воду область бесплатно получает из водоемов Караозен и Сарыозен. Если ее не будет, то придется докупать недостающие объемы в Российской Федерации. - Воды в этом году действительно очень мало. По Уралу нерест рыбы прошел только в русле реки, старицы не заполнялись водой. Нам придется этим летом спасать молодь рыбы, которая осталась в водоемах, связанных с Уралом, - отметил заместитель руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Али Ниязов. Стоит отметить, что последний раз такой низкий уровень воды наблюдался в 1947 году.