В сессии областной ассамблеи приняли участие заместитель акима области Габидолла Оспанкулов, руководители государственных органов, депутаты областных маслихатов, руководители этнокультуных объединений, председатели советов общественного согласия всех уровней и структурные подразделения ассамблеи народа Казахстана ЗКО, представители акционерных обществ, товариществ и предприятий, политических партий и неправительственных организаций и молодежь. – Сегодня наш мир стал очень подвижным и хрупким, насчитывается около 40 горячих точек и конфликтов, в которые вовлечены десятки государств мира. Ежегодно тысячи людей вынуждены покидать свои дома в поисках лучшей жизни. Поэтому ассамблея народа Казахстана является уникальным творением нашего елбасы, ведь она является конституционным, авторитетным органом, который гармонично сочетает в себе все этносы и конфессии. Выбран верный путь для укрепления согласия народа Казахстана. Сегодня действующий актив ассамблеи нашей области насчитывает более 21 тысячи человек, которые активно работают в разных отраслях. 239 советов общественного согласия, 153 совета старейшин, 158 советов матерей. Действует молодежное движение "Жангыру жолы", клуб "Дружба", волонтерское движение. Имеется огромный потенциал для реализации концепции АНК, - сообщил заместитель председателя ассамблеи народа Казахстана ЗКО Гайса Капаков. Стоит отметить, что в состав общественных советов ЗКО входят более четырех тысяч человек. – Отрадно отметить, что советы общественного согласия впервые были созданы именно в нашем регионе. Именно мы были инициаторами их создания, идея была одобрена на сессии АНК и теперь успешно функционируют на территории всей страны. Общественные советы рассматривают такие вопросы как эффективное применение бюджетных средств, вопросы снижения тарифов, вопросы развития инновационных технологии в агропромышленной сфере. Население также принимает активное участие в решении насущных вопросов. В прошлом году к нам обратились более 1300 человек и эта цифра с каждым годом растет, а значит люди нам доверяют , - рассказал Гайса Капаков. По словам председателя ассоциации молодых предпринимателей ЗКО Болата Сарсенова, в 2011 году при АНК была организована неправительственная организация бизнесменов. – На сегодняшний день по республике в состав организации входят более 200 предпринимателей, в том числе крупные бизнес-объединения. Цель ассоциации - поддержка реализации проектов бизнеса в сельскохозяйственной сфере, оказание помощи в социальной модернизации общества, строительство объектов, реализация программ ЖКХ, привлечение иностранных инвестиций, а также поддержка молодых и перспективных предпринимателей. Мы предлагаем предоставлять молодым бизнесменам микро стартапы, при этом не получая кредиты, обучить желающих навыком ведения бизнеса. Мы должны дать молодежи не рыбу, а дать удочку, для того, чтобы ловить эту рыбу. Создав свое дело молодой человек уже получит возможность благополучно обустроить свою дальнейшую жизнь, - отметил Болат Сарсенов.