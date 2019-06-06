Оказалось, что родителей не было дома, а за малышами присматривали родственники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Полицейские сначала доставили найденных детей в Абайский отдел полиции, затем детей направили в детскую больницу, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в ходе осмотра выяснилось, что у обоих мальчиков температура и кашель. Выставлен диагноз - острый бронхит. В ходе розыскных мероприятий по установлению родителей малышей сотрудники заметили девушку и парня, которые искали детей. Как выяснилось, родителей дома не было, за ними присматривали брат и сестра матери. В настоящее время отец детей пришел в отдел полиции. Напомним, сегодня, 6 июня, жители города сообщили в полицию, что на проезжей части на пересечении улиц Н. Савичева и 8 Марта играют двое детей. Полицейские выехали на место, однако малыши не стали ни с кем разговаривать, поэтому узнать у них, где родители и где они живут, не удалось. Они были доставлены в полицию и полицейские объявили розыск родителей.