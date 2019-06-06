6 июня в рамках деловой программы представители оренбургского бизнес-сообщества приняли участие в круглом столе "Уральск-Оренбург. Территория успешного сотрудничества", где также присутствовали представители акимата ЗКО, генеральный консул РФ в городе Уральск Андрей Батманов, правительство Оренбургской области и предприниматели. – Ежегодно растет товарооборот между нашим регионом и Российской Федерацией. За 2018 год оборот продукции составил 641 млн долларов, из них экспортный потенциал составил 145 млн долларов. Сегодня российские предприниматели смогут обсудить с бизнесменами и компаниями города Уральск возможности взаимовыгодного сотрудничества, а также посетить предприятия и фирмы. Надеемся сегодня на живое общение и заключение взаимовыгодных контрактов, - рассказал руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Галым Беккалиев. Стоит отметить, что за три месяца 2019 года внешнеторговый оборот с Российской Федерацией составил более 130 млн долларов США, в том числе экспорт - 28 млн долларов, импорт - 102 млн долларов. Российские бизнесмены отметили, что именно ЗКО является для них самым главным стратегическим партнером. – Оренбургская область граничит с тремя областями Казахстана - это Костанайская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. Однако низкое развитие логистической системы резко тормозит проходимость бизнеса. Ведь сразу как только мы подъезжаем к пунктам пропуска возникают очереди, особенно в сторону Актюбинска. Там постоянные пробки, а состояние пунктов пропуска мало кого удовлетворяют, - отметил заместитель начальника управления международного сотрудничества Оренбургской области Сергей Кузнецов. По итогам встречи между палатой предпринимателей ЗКО и союзом "ТПП Оренбургской области" были заключены два меморандума о сотрудничестве. Теперь бизнесмены РФ смогут поставлять на рынки ЗКО мясную продукцию, масло, напитки, кормовые добавки, пищевые кисломолочные закваски, мед, пластмассовые изделия и пуховые платки ручной работы.