По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Айдара Нуралиева, за 2016-2018 годы на строительство социальных объектов, жилья и дорог в области было выделено 130,7 млрд тенге – 255 проектов. Из них 41 объект образования, 10 здравоохранения, 9 культурных и 11 спортивных, 106 объектов социального жилья. Также за этот период в области было построено 815 километров дорог, основная масса которых приходится на пригородные и районные сельские населенные пункты. В 2019 году в области выделено 127,3 миллиарда тенге на 104 проекта. – Основные направления выделения бюджетных средств – это сфера образования, строительство социального жилья, дорог и объектов здравоохранения, – рассказал Айдар Нуралиев. – К примеру, в период с 2016 по 2018 год в нашем регионе было построено 14 школ и 25 детских садов, что является весьма неплохим показателем. Эта работа продолжится – в этом году выделены деньги на строительство 25 объектов образовательной сферы, что в скором времени позволит закрыть все проблемные вопросы. Помимо этого, выделяются деньги на строительство канализационно-очистных сооружений, объектов массового отдыха горожан, проведение газа и воды в отдаленные населенные пункты. Динамика развития области оценивается как весьма положительная.