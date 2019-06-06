Сегодня в Уральске прошёл третий международный экологический форум «Green Uralsk», где ведущие экологи страны, а также представители крупных промышленных компаний рассказали о том, какие изменения грядут в связи с введением нового экологического кодекса. Одним из актуальных вопросов форума стал проблема хранения и переработки отходов как пищевого, так и промышленного производства. - Уже в конце 2020 года в Казахстане будет запрещено открывать полигоны ТБО, а также вывозить отходы на уже действующие свалки. Поэтому необходимо продумать, кто и каким образом будет осуществлять переработку мусора и нефтешлама, - рассказал рассказал начальник отдела экологии КПО б. в. Руслан Мукангалиев. В действующем экологическом Кодексе страны есть пункт, где практически все предприятия республики обязаны проходить процедуру оценки уровня воздействия на экологию, вне зависимости от того, наносят они урон или нет. - В новой концепции было решено изменить данное требование и теперь такую процедуру обяжут проходить только предприятия, которые являются экологически опасными и относятся к первому классу, - пояснил главный консультант отдела комитета по вопросам экологии мажилиса парламента РК Нургазы Жанашев. Как отметил в своем выступлении глава региона Алтай Кульгинов, в нашей области уже несколько предприятий используют инновационные технологии, которые позволяют сохранить экологию и не нанести ей вреда. - У нас есть компания, которая производит теплошумоизолирующее стекло. На примере городского акимата, где на фасаде уже были заменены обычные стекла на новые, могу сказать, что это поспособствовало экономии на отоплении на 30%. Есть предприятия в агрокомплексе компании, которые являются безотходными. Они перерабатывают рога, кости и шкуры животных, которые ранее выбрасывались на свалку, где гнили, и это наносило огромный урон экологии, - подчеркнул Алтай Кульгинов.