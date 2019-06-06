Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, следственным управлением расследуются факты мошенничества. Местные жители под предлогом предоставления жилья без очереди через ЖКХ по программе "7-20-25" брали с потерпевших деньги за эту услугу. - Если за быструю очередь на жилье кто-то отдал по 75 тысяч тенге, то есть и такие, которые отдали по 1 миллиону тенге. В настоящее время с заявлением в полицию обратились 27 жителей области, однако, по версии следствия, потерпевших может быть больше, - заявили в ведомстве.