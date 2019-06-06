Фото с сайта Tengrinews.kz – Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал избранную меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры Амангельдиевны до 2 августа, - прокомментировали в пресс-службе столичного суда. Ранее в Нацбюро сообщили о расследовании в отношении вице-министра образования и науки. Кроме того, 24 мая стало известно об аресте главы Национального центра тестирования МОН Рамазана Әлімқұлова. Эльмира Суханбердиева о зарплатах учителей и поборах в школах. Суханбердиева Эльмира Амангельдиевна родилась 26 октября 1971 года в Атырауской области. В 1995 году закончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В разное время работала учителем истории, воспитателем детсада, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе гимназии, директором средней школы, руководителем аппарата телекорпорации "Казахстан", главой Управления образования Нур-Султана.