Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал председатель профсоюзной организации энергетиков ЗКО Аскар Джанибеков, 16 мая в адрес руководства АО "ЗапКазРЭК" от водителей предприятия поступило письмо с требованиями. – Через несколько дней руководитель предприятия Ералы Сырбай встретился с ними. Основное их требование было касательно повышения заработной платы, назначения надбавок за совместительство, отсутствие бытовых удобств во время командировок в отдаленные районы, не выдают молоко, мыло и спецодежду. Директор решил ряд проблем, таких как выплата за совместительство, в понедельник поступила спецодежда, из Петропавловска прибыло 200 литров молока для рабочих, мыло также начали выдавать. Единственной проблемой, которая не зависит от руководства, является повышение заработной платы. Электромонтеры получают всего 50 тысяч тенге, а водители - 52 тысячи тенге, - рассказал Аскар Джанибеков. По его словам, пока не повысится тариф за транспортировку электроэнергии о повышении заработной платы рабочим речи быть не может. – Если бы в области подняли тариф хотя бы на 0,2 тенге, то это решило бы наши проблемы с низкой заработной платой. Но для того чтобы повысить тариф, нужно, чтобы этот вопрос был решен во время общественных слушаний. Однако вместо этого, наоборот, тариф снизили с 5,35 тенге за один киловатт до 5,01 тенге, - рассказал председатель профсоюзной организации. Выяснилось, что из-за плохих условий труда за несколько месяцев уволились около 100 сотрудников предприятия. – Если в конце прошлого года у нас работали 1643 человека, то на сегодняшний момент число сотрудников уменьшилось на сто человек. Естественно, этот факт отрицательно влияет на морально-психологический климат в коллективе и на производительности труда, - возмущается Аскар Джанибеков. По словам председателя профсоюзной организации энергетиков, письма с жалобами работников предприятия были разосланы в управление по инспекции труда ЗКО, а также в департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО. Однако в управлении по инспекции труда ЗКО заявили, что никаких письменных или устных жалоб от работников предприятия им не поступало. – Но если нам поступят жалобы, мы в обязательном порядке отреагируем на обращение, - рассказал заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгынбетов. В департаменте комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО также заявили, что никаких обращений от работников АО "ЗапКазРЭК" не регистрировалось. – Заработная плата работников АО "ЗапКазРЭК" не зависит от тарифа на транспортировку электроэнергии. Они работают по предельному тарифу, который утвержден на пять лет, - рассказал руководитель департамента агентства по регулированию естественных монополий по ЗКО Нурбол Ислямов.Председатель профсоюзной организации энергетиков ЗКО Аскар Джанибеков