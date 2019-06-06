Иллюстративное фото из архива "МГ" - Поступило коллективное обращение от субъектов бизнеса, занимающихся обеспечением горячего питания в общеобразовательных учреждениях города Атырау, - рассказали в пресс-службе палаты. - Из сути обращения следует, что группой лиц во главе с заместителем руководителя городского отдела образования были проведены проверки школьных столовых, арендуемых предпринимателями. При этом никаких уведомлений о проведении проверок они не получали. Позже прояснилось, что проверяли столовки, чтоб проанализировать состояние помещений для дальнейшего их использования по проекту государственно-частного партнерства. - Но, со слов самих предпринимателей, членами группы проверялась непосредственно произведенная продукция в виде готовых порций еды для детей, открывались все шкафы, в том числе с личными вещами сотрудников, в грубой форме звучали замечания и все действия сопровождались фото- и видеосъемкой. Субъекты бизнеса были возмущены тем, что все вышеуказанные действия проводились в их отсутствие людьми, не имеющими на то соответствующих документов и разрешений, при этом не соблюдались элементарные санитарные нормы, такие как наличие халата, бахил и санитарной книжки, - отметил спикер. Аппарат бизнес-омбудсмена Атырауской области обратился в городской отдел образования с просьбой предоставить информацию о законности проведения данных проверок. Позже был получен ответ, что на данный момент в области проводится работа по реализации проекта ГЧП «Внедрение международных стандартов по предоставлению и организации питания в школах». И, мол, поэтому и была направлена группа для обследования столовых в 10-ти школах города, где планируется внедрение пилотного проекта ГЧП. - Однако в связи с тем, что замруководителя городского отдела образования соответствующим образом не оповестил руководство школ о планируемом мероприятии и допустил вышеуказанные нарушения, на него было наложено дисциплинарное взыскание, - рассказала эксперт отдела правовой защиты региональной палаты Куралай Жубанова.