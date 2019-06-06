Несколько часов родные самостоятельно пытались отыскать подростка, но к поздней ночи приняли решение обратиться за помощью гвардейцамВ пресс-службе РгК «Батыс» рассказали, что гвардейцы записали особые приметы 14-летнего подростка и по рации передали всем нарядам, находившимся на маршрутах патрулирования. - С этого момента бойцы приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, и уже через 30 минут войсковой патруль в составе начальника патруля Эльдара Фазылова, патрульных - Жаксылыка Карима и Азамата Байзака - заметили несовершеннолетнего ребёнка в 4 микрорайоне, стоящего у обочины дороги, который растерянно осматривался по сторонам, не зная, в какую сторону ему идти, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс». Гвардейцы установили, что это разыскиваемый подросток. Выяснилось, что из-за проблем с памятью мальчик не смог связаться с родными и сообщить о своем местонахождении. После чего бойцы Нацгвардии отвели потерявшегося несовершеннолетнего ребёнка родителям. Мама найденного подростка выразила благодарность бойцам за оперативные и профессиональные действия, которые позволили вовремя найти ее сына и не допустить трагедии. За проявленную бдительность и своевременное действие при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены правами командира воинской части 5517.