Сейчас 75-летний мужчина находится в следственном изоляторе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, в понедельник, 3 июня, жители микрорайона НурАктобе задержали соседа. Люди утверждали, что видели, как пенсионер в арке между домами откровенно приставал к маленькой девочке. При этом он был не трезв, рядом стояла открытая бутылка с алкоголем. По словам очевидцев, престарелый горожанин посадил девочку около себя, целовал ее и даже якобы просунул руку в нижнее белье ребенка. Полиция задержала предполагаемого извращенца. Сейчас следователи выясняют все детали инцидента. Заведено уголовное дело по статье 124 УК РК «Развращение малолетних». Рената ГАРДИЕВА