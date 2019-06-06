Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 2 июня поступило заявление от продавца магазина о том, что на неё было совершено разбойное нападение. – Девушка рассказала, что двое парней зашли в магазин, распылили газовый баллончик, похитили у неё 50 тысяч тенге и скрылись в неизвестном направлении. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой". Однако во время дачи показаний потерпевшая начала путаться в своих показаниях,а позже призналась, что инсценировала ограбление, так как присвоила вырученные от продаж деньги, - сообщили полицейские. В отношении девушки начато возбуждено дело по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос».