Фото с сайта ru.sputniknews.kz Министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова рассматривает вариант отставки из-за ареста вице-министра Эльмиры Суханбердиевой. - Я пока воздержусь, время покажет. Но если учитывать последнее послание президента, то возможен такой вариант, – ответила министр на вопрос корреспондента informburo.kz о том, уйдёт ли она в отставку как первый руководитель, если Суханбердиеву признают виновной. 5 июня в Нур-Султане суд арестовал на два месяца вице-министра образования и науки Эльмиру Суханбердиеву. В суде не сообщили, в чём конкретно подозревают чиновницу. Задержание проводило Нацбюро по противодействию коррупции. Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов в конце мая заявил, что подаст в отставку, когда вступит в силу приговор суда в отношении его подчинённого Асланбека Джакупова, которого признали виновным в мошенничестве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 мая заявил, что руководители должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений подчинённых. - Первые руководители как в центре, так и на местах будут отвечать за своих подчинённых, уличённых в коррупции. При этом нужно принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы, – сказал глава государства.