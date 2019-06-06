В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что в полицию позвонили жители города, которые сообщили, что на проезжей части без присмотра взрослых играют двое детей. - На место незамедлительно выехали полицейские. Они обнаружили детей, играющих на дороге, однако мальчики не разговаривают, и узнать, где они живут, невозможно. В руке у одного из них был ключ. Просьба ко всем, кто узнал детей, обратиться в Абайский отдел полиции, - сообщили в пресс-службе полиции.