Дети были найдены на пересечении улиц Н. Савичева и 8 Марта около 10.00 сегодня, 6 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что в полицию позвонили жители города, которые сообщили, что на проезжей части без присмотра взрослых играют двое детей. - На место незамедлительно выехали полицейские. Они обнаружили детей, играющих на дороге, однако мальчики не разговаривают, и узнать, где они живут, невозможно. В руке у одного из них был ключ. Просьба ко всем, кто узнал детей, обратиться в Абайский отдел полиции, - сообщили в пресс-службе полиции. Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО