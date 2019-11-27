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Мама больного мальчика из Уральска: Люди - настоящие волшебники
Казахстанцы за два дня собрали необходимую сумму для лечения мальчика, больного ДЦП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено Алтынай Булекпаевой По словам мамы 12-летнего Султана Алтынай Булекпаевой, после публикации статьи на новостном портале люди активно стали скидывать средства на банковский счет. – Люди не просто пополняли наш банковский счет, но еще и писали добрые пожелания, желали здоровье Султану. Я поняла, что люди - настоящие волшебники. Теперь наш сбор закрыт, билеты куплены. Спасибо огромное людям помощь, желаю всем здоровье и счастье и исполнения заветных ж
Казахстанцы за два дня собрали необходимую сумму для лечения мальчика, больного ДЦП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено Алтынай Булекпаевой
По словам мамы 12-летнего Султана Алтынай Булекпаевой, после публикации статьи на новостном портале люди активно стали скидывать средства на банковский счет.
– Люди не просто пополняли наш банковский счет, но еще и писали добрые пожелания, желали здоровье Султану. Я поняла, что люди - настоящие волшебники. Теперь наш сбор закрыт, билеты куплены. Спасибо огромное людям помощь, желаю всем здоровье и счастье и исполнения заветных желаний, - сообщила Алтынай.
Напомним, впервые мама Султана обратилась в редакцию "МГ" в сентябре 2018 года. Тогда казахстанцы помогли собрать семье 1,5 млн тенге, и мама с мальчиком поехали на первый курс лечения. Второй курс лечения мальчик проходил весной 2019 года. Деньги также помогли собрать неравнодушные люди. В октябре этого года мальчик прошел первый курс реабилитации в городе Ташкент.
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