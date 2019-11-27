Мама больного мальчика из Уральска: Люди - настоящие волшебники

Казахстанцы за два дня собрали необходимую сумму для лечения мальчика, больного ДЦП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено Алтынай Булекпаевой По словам мамы 12-летнего Султана Алтынай Булекпаевой, после публикации статьи на новостном портале люди активно стали скидывать средства на банковский счет. – Люди не просто пополняли наш банковский счет, но еще и писали добрые пожелания, желали здоровье Султану. Я поняла, что люди - настоящие волшебники. Теперь наш сбор закрыт, билеты куплены. Спасибо огромное людям помощь, желаю всем здоровье и счастье и исполнения заветных ж