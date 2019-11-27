Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Мама больного мальчика из Уральска: Люди - настоящие волшебники

Казахстанцы за два дня собрали необходимую сумму для лечения мальчика, больного ДЦП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено Алтынай Булекпаевой По словам мамы 12-летнего Султана Алтынай Булекпаевой, после публикации статьи на новостном портале люди активно стали скидывать средства на банковский счет. – Люди не просто пополняли наш банковский счет, но еще и писали добрые пожелания, желали здоровье Султану. Я поняла, что люди - настоящие волшебники. Теперь наш сбор закрыт, билеты куплены. Спасибо огромное людям помощь, желаю всем здоровье и счастье и исполнения заветных ж
Арайлым Усербаева
Мама больного мальчика из Уральска: Люди - настоящие волшебники
Казахстанцы за два дня собрали необходимую сумму для лечения мальчика, больного ДЦП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено Алтынай Булекпаевой По словам мамы 12-летнего Султана Алтынай Булекпаевой, после публикации статьи на новостном портале люди активно стали скидывать средства на банковский счет. – Люди не просто пополняли наш банковский счет, но еще и писали добрые пожелания, желали здоровье Султану. Я поняла, что люди - настоящие волшебники. Теперь наш сбор закрыт, билеты куплены. Спасибо огромное людям помощь, желаю всем здоровье и счастье и исполнения заветных желаний, - сообщила Алтынай.
Напомним, впервые мама Султана обратилась в редакцию "МГ" в сентябре 2018 года. Тогда казахстанцы помогли собрать семье 1,5 млн тенге, и мама с мальчиком поехали на первый курс лечения. Второй курс лечения мальчик проходил весной 2019 года. Деньги также помогли собрать неравнодушные люди. В октябре этого года мальчик прошел первый курс реабилитации в городе Ташкент.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ДЦП лечение Мальчик

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article