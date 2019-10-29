Мама финалистки «Бала Дауысы» из Атырау: Нам приходится заниматься в три раза больше, чтобы быть наравне со здоровыми детьми

Мама финалистки «Бала Дауысы» из Атырау: Нам приходится заниматься в три раза больше, чтобы быть наравне со здоровыми детьми

13-летнюю Альфию Тлеккабыл, занявшую второе место в финале четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала Дауысы», встретили родные и близкие, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на региональную службу коммуникаций. В Алматы завершился финал четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала дауысы». Он проходил в южной столице Казахстана с 25 по 27 октября на сцене Дворца Республики. Участниками конкурса стали 17 детей из всех регионов страны, которые исполняли авторские детские композиции, написанные в рамках конкурса. По итогам конкурса победительницей была