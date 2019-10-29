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Социум

Мама финалистки «Бала Дауысы» из Атырау: Нам приходится заниматься в три раза больше, чтобы быть наравне со здоровыми детьми

13-летнюю Альфию Тлеккабыл, занявшую второе место в финале четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала Дауысы», встретили родные и близкие, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на региональную службу коммуникаций. В Алматы завершился финал четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала дауысы». Он проходил в южной столице Казахстана с 25 по 27 октября на сцене Дворца Республики. Участниками конкурса стали 17 детей из всех регионов страны, которые исполняли авторские детские композиции, написанные в рамках конкурса. По итогам конкурса победительницей была
Дана Рахметова
Мама финалистки «Бала Дауысы» из Атырау: Нам приходится заниматься в три раза больше, чтобы быть наравне со здоровыми детьми
13-летнюю Альфию Тлеккабыл, занявшую второе место в финале четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала Дауысы», встретили родные и близкие, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
В Алматы завершился финал четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала дауысы». Он проходил в южной столице Казахстана с 25 по 27 октября на сцене Дворца Республики. Участниками конкурса стали 17 детей из всех регионов страны, которые исполняли авторские детские композиции, написанные в рамках конкурса. По итогам конкурса победительницей была признана юная певица из Актау Динара Каржаубай, второе место с достоинством завоевала восходящая звездочка из Атырау Альфия Тлеккабыл. Девочке на днях исполнилось 13 лет, в качестве приза она получила свой первый золотой диск с новой авторской песней «Акку Арманы». — Еще в апреле этого года я прошла региональный этап конкурса, где вместе со мной принимали участие сразу 200 юных исполнителей из Атырауской области. Но именно мне посчастливилось представлять наш регион на такой большой сцене. Я ни сколько не жалею, что заняла 2 место, ведь это для меня, как для начинающей артистки, большой опыт, теперь я уверена, что свое будущее свяжу с музыкой, — рассказала Альфия Тлеккабыл. Альфия — воспитанница театральной студии «Мелоди», вот уже два года она занимается вокалом под чутким руководством своего педагога Ани Цатыниани. На конкурсе наставницей девочки выступила известная казахстанская певица Динара Султан. Альфия является ребёнком с особыми потребностями, девочка не видит с детства, но у нее замечательный слух и прекрасный голос. — Нам приходится заниматься в три раз больше, чтобы выступать наравне со здоровыми детьми. Это очень сложно, но мы стараемся. Хочу сказать, что организация конкурса была на высшем уровне. В звёздном доме дети находились с 11 октября, где с ними занимались опытные педагоги и мастера. Альфия познакомилась сразу с семнадцатью звёздами отечественной эстрады, получила большое вдохновение и много положительных эмоций. У нашей девочки еще все впереди, поэтому второе место — это своего рода стимул к дальнейшим победам, — поделилась мама юной артистки из Атырау Жанаргуль Нигметова. Отметим, что Альфия занимается не только вокалом, но и профессионально играет на фортепиано. В семье девочка младшая, у Альфии есть трое старших братьев.
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