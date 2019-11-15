Мама, не плачь, мы справимся - больной раком крови мальчик из ЗКО

14-летний Ернар Менсеитов болен раком крови, ему предстоит операция по пересадке костного мозга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ернар Менсеитов Как рассказала мама Ернара Людмила Шаимова, в их семье четверо детей. Старшему сыну 15 лет, его зовут Дияс, второму сыну Ернару исполнилось 14 лет, есть еще две дочери - 5-летняя Асель и 3-летняя Самал. Семья живет в селе Шалгай района Байтерек в крохотном частном доме. - Наш сын родился здоровым ребенком, иммунитет, конечно, был слабоват по сравнению с другими детьми, но болели мы только ОРВИ. До 14 лет он вообще не жаловался на здоровье.