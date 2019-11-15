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Происшествия Социум

Мама, не плачь, мы справимся - больной раком крови мальчик из ЗКО

14-летний Ернар Менсеитов болен раком крови, ему предстоит операция по пересадке костного мозга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ернар Менсеитов Как рассказала мама Ернара Людмила Шаимова, в их семье четверо детей. Старшему сыну 15 лет, его зовут Дияс, второму сыну Ернару исполнилось 14 лет, есть еще две дочери - 5-летняя Асель и 3-летняя Самал. Семья живет в селе Шалгай района Байтерек в крохотном частном доме. - Наш сын родился здоровым ребенком, иммунитет, конечно, был слабоват по сравнению с другими детьми, но болели мы только ОРВИ. До 14 лет он вообще не жаловался на здоровье.
Кристина Кобина
Мама, не плачь, мы справимся - больной раком крови мальчик из ЗКО
14-летний Ернар Менсеитов болен раком крови, ему предстоит операция по пересадке костного мозга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ернар Менсеитов Как рассказала мама Ернара Людмила Шаимова, в их семье четверо детей. Старшему сыну 15 лет, его зовут Дияс, второму сыну Ернару исполнилось 14 лет, есть еще две дочери - 5-летняя Асель и 3-летняя Самал. Семья живет в селе Шалгай района Байтерек в крохотном частном доме. - Наш сын родился здоровым ребенком, иммунитет, конечно, был слабоват по сравнению с другими детьми, но болели мы только ОРВИ. До 14 лет он вообще не жаловался на здоровье. Именно в этом возрасте мы с мужем заметили, что у него стало появляться пучеглазие. Сразу решили проверить его в больнице, это как бы признак заболеваний щитовидной железы, прошли полное обследование, но никаких отклонений обнаружено не было. Также в конце июня в частных клиниках прошли УЗИ щитовидной железы, почек, печени. Сказали здоров, мы вроде бы как немного успокоились, - рассказывает мама Ернара. - Далее у него воспалился и заболел зуб, поехали удалили, ранка кровоточила некоторое время, но все же сама затянулась. В августе он начался жаловаться на боли в спине. Думали, ну, гоняет в футбол с мальчишками ударился, но синяков на теле не было. Записались в Уральске на МРТ. Людмила рассказала, что за день до МРТ, 5 августа утром, Ернар проснулся с сильнейшими отеками на ногах. - Непонятные для нас симптомы, сразу же поехали в районную больницу. Там сделали анализ крови, сказали, что у ребенка в крови превышение лейкоцитов и отправили нас в Областную детскую многопрофильную больницу. В городе после обследований поставили предварительный диагноз: подозрение на лейкоз. Сделали системы с тромбоцитами, и уже через пару дней на санавиации оправили в Нур-Султан в Национальный научный центр материнства и детства. Там после полного обследования мы услышали страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз, иными словами у нашего мальчика рак крови, - говорит мама Ернара. В Нур-Султане Людмила с Ернаром находились под наблюдением столичных врачей 2,5 месяца, потом приехали на недельку домой и снова вернулись в центр. - Сейчас Ернару проводят лечение по международным протоколам ALL-AIOPE-2009-HR I блок (Высокодозка), иными словами это химиотерапия высокой дозы. После этого сын стал слабым, теряет частично зрение, но в течение недели вроде бы как восстанавливается. Порою не может себя обслуживать, еле передвигается. У него сильная слабость. Его ждет еще один курс такой терапии. Я не могу сдерживать слез, глядя на своего сыночка. Его можно спасти, тем более у него есть 100% совместимый донор - его старший брат Дияс. Без трансплантации костного мозга он просто не выживет, - плачет Людмила. По словам женщины, Ернар очень мужественный мальчик. - Вот я нахожусь с ним, смотрю, как он страдает, плачу, а он все время успокаивает меня и говорит: "Мама, не плачь, мы справимся, у нас все получится", - рассказала Людмила. - А ведь у него только начинается жизнь. Ернару планируют сделать трансплантацию костного мозга в конце декабря этого года. - Единственная для нас сложность - это средства, которые уходят на сопроводительную терапию. Это огромные деньги, примерно 150-200 тысяч в месяц. Мой муж сейчас с остальными детьми живет в поселке. Он работает сторожем и получает 50 тысяч тенге, - говорит Людмила. - Мы уже потратили все свои сбережения. Мне стыдно говорить, но у меня даже нет денег на проезд, поехать за старшим сыном и привезти его сюда в Нур-Султан. Его сопроводительная терапия тоже будет стоить немалых денег. Потом, после трансплантации, дети должны будут быть под наблюдением врачей, а Ернар минимум три месяца лежать в центре. Я прошу всех неравнодушных помочь нам, хоть какой-то суммой. У нас нет сейчас выбора и возможности заработать за столь короткий срок 500 тысяч тенге. Я буду отчитываться за каждую копейку, только лишь бы нам помогли. Если Вы желаете помочь Ернару Менсеитову, можете обратиться по номеру телефона его мамы Людмилы Шаимовой  8 776 917 25 07, или перечислить денежные средства на карточку на имя Людмилы Шаимовой. Kaspi Cold 5169 4971 6578 1554, ИИН 850 614 402 215. Халык банк 4390 8782 9443 4669.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Людмилой Шаимовой
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