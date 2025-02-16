«Манчестер Юнайтед» собирается купить чемпиона из «Атлетико» за рекордную сумму

По информации OK Diario, "красные дьяволы", как и другие европейские гранды, впечатлены игрой аргентинского футболиста в нынешнем сезоне. Однако Альварес счастлив в "Атлетико" и не хочет покидать команду Диего Симеоне.

Нападающий перешел к "матрасникам" из "Манчестер Сити" прошлым летом. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что казахстанский нападающий Сатпаев удивил "Челси".