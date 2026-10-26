Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Маңғыстау облысында сөмкесінен қара уылдырық табылған тұрғын ұсталды

Полиция қызметкерлері Маңғыстау облысының тұрғынын құрықтады.
Ажар Хамитова
Маңғыстау облысында сөмкесінен қара уылдырық табылған тұрғын ұсталды
polisia.kz сайтының фотосы

Маңғыстауда сөмкесінен бір келі қара уылдырық табылған ер адам ұсталды. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.

Маңғыстаулық полиция қызметкерлері 21 қазанда «Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында 39 жастағы ер адамды тоқтатқан. Тәртіп сақшылары оның сөмкесін тексергенде пластикалық ыдысқа салынған бір келідей уылдырықты тапқан.

Қазіргі таңда осы дерекке байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған. Полиция қызметкерлері қара уылдырықтың қайдан келгенін және оның қалай алынғанын анықтамақ.

 

Читайте также

Новости партнёров