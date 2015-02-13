maradona_2015_12_02 Источник: Nur.kz Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона перенес операцию по подтяжке лица.Об этом передает Nur.kz  со ссылкой на "Советский спорт". 54-летний аргентинец пошел на этот шаг, чтобы выглядеть моложе рядом со своей 24-летней подругой Росио Оливой. Судя по слухам, ему убрали мешки под глазами, а также разгладили кожу посредством лазерной обработки. При этом футболист не стал избавляться от излишнего веса, который присутствует у него в области живота. Марадона воссоединился с Оливой в конце прошлого года, несмотря на то что прошлым летом девушка была арестована по обвинению в краже ювелирных украшений и часов на несколько сотен тысяч фунтов стерлингов из дома аргентинца в Дубае. Аргентинец появился в новом обличии на Кубе, где проходят съемки спортивной программы с его участием. Съемочный процесс помогает Марадоне бороться с проблемами, связанными с употреблением алкоголя и наркотиков, а также с лишним весом. Источник: Nur.kz