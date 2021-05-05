Марихуану пытались пронести в СИЗО Атырау

Запрещенная трава была спрятана на дне пластиковой посуды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области, случай произошел 4 мая в следственном изоляторе УГ-157/1. Во время досмотра на дне пластиковой посуды с продуктами было обнаружено вещество зеленого цвета растительного происхождения. – Посылка предназначалась 28-летнему подозреваемому в краже. Трава была упакована в полиэтиленовый пакет и спрятана на дне посуды. В учреждение вызвали сотрудников городского управления полиции. Незаконная посылка направлена на экспертизу, - рассказал замес