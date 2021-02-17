В пресс-службе ДУИС по ЗКО сообщили, что сотрудники учреждения РУ-170/3 ДУИС по ЗКО при досмотре передачи обнаружили в эклерах препараты, похожие на наркотические вещества. В отношении отправителя начато уголовное дело. К слову, в учреждении РУ-170/3 максимальной безопасности, отбывают наказание люди, совершившие особо тяжкие преступления. Как отметил заместитель начальника по режимной и оперативной работе ДУИС по ЗКО Арман Хамитов, чаще всего наркотики пытаются передать осужденным через посылки, бандероли и передачи. – Граждане, осуществляющие отправку, доставку в учреждение посылок, бандеролей и передач, ухищренным способом прячут наркотические вещества в продуктах питания, медикаментах, одежде, сигаретах. Сотрудники ДУИС по ЗКО проводят тщательный досмотр каждой передачи. Так, при досмотре поступившей бандероли одному из осужденных было обнаружено спрятанное ухищренным способом вещество зеленого цвета со специфическим запахом, сходное по своему составу с веществами, утвержденными как наркотические средства или психотропные вещества. Была вызвана следственно-оперативная группа, после чего был составлен акт изъятия запрещенных предметов, – рассказал Арман Хамитов. К слову, за передачу запрещенных предметов правонарушителю грозит ответственность по статье 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов". В случае передачи веществ, схожих с наркотическими средствами, может грозить уголовная ответственность по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.