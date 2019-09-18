В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в ходе проведения ОПМ «Көкнәр» и «Допинг» в одном из гаражей гаражного кооператива «Восход», расположенного в п.Зачаганск, за незаконное культивирование и хранение наркотических средств марихуана задержан мужчина 1992 года рождения. Предприимчивый мужчина создал все условия в гараже для культивирования конопли. - Стены подвального помещения были утеплены пенофолом, установлена принудительная вентиляция воздуха, искусственное освещение (фитолампа), для обеспечения необходимой температуры установлен масляный радиатор, в ходе обыска были изъяты культивированные кусты конопли и готовая в потреблению марихуана. Согласно судебно-медицинской экспертизе было изъято около 600гр. марихуаны и 3 куста рода конопли, - рассказали в пресс-службе ведомства. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Ведется расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.