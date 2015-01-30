Источник: topnews.ru Источник: topnews.ru На днях у актрисы родился второй сын. Известная российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова во второй раз стала мамой. По данным Super.ru, 26 января у неё родился сын. Издание отмечает, что малыш должен был родиться в начале февраля, однако он опередил назначенную медиками дату и появился на свет в день рождения своего отца. Известно, что ребёнок родился весом более четырех килограмм, однако узнать имя новорожденного малыша журналистам пока не удалось. Сейчас младенец и его мама чувствуют себя хорошо. Скоро они будут выписаны из роддома. Примечательно, что буквально за неделю до радостного события молодые родители отметили день рождения своего первенца Ивана, которому исполнился год 19 января. d4671f2164Фото: Instagram Отмечается, что на протяжении всей беременности Мария прекрасно себя чувствовала и до последнего момента продолжала работать в Госдуме. topnews.ru