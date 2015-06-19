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Происшествия

Маршрутная «Газель» с людьми перевернулась в Уральске

ДТП произошло 19 июня в 10.00 в районе омеговского моста. Как рассказал очевидец ДТП Евгений Геффель, "Газель" не успела затормозить перед пешеходным переходом и врезалась в "Тойоту", затем она вылетела за остановку и перевернулась. Данная "Газель" ездила по маршруту №6 и в момент аварии в автомобиле находилось шесть человек. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Флюры САМАТОВОЙ, на место происшествия выезжало три бригады скорой помощи. - Все пострадавшие были доставлены в Областную клиническую больницу, - рассказала Флюра САМАТОВА. - Они были осмотрены специалистами и отпущ
Дана Рахметова
Маршрутная «Газель» с людьми перевернулась в Уральске
ДТП произошло 19 июня в 10.00 в районе омеговского моста.
gazel
gazel
 Как рассказал очевидец ДТП Евгений Геффель, "Газель" не успела затормозить перед пешеходным переходом и врезалась в "Тойоту", затем она вылетела за остановку и перевернулась. Данная "Газель" ездила по маршруту №6 и в момент аварии в автомобиле находилось шесть человек. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Флюры САМАТОВОЙ, на место происшествия выезжало три бригады скорой помощи. - Все пострадавшие были доставлены в Областную клиническую больницу, - рассказала Флюра САМАТОВА. - Они были осмотрены специалистами и отпущены домой на амбулаторное лечение. Серьезных травм ни у кого нет, в основном у людей были ушибы мягких тканей. Видео предоставлено очевидцем wZHNQQIwx8s
ДТП пассажиры "Газель"

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