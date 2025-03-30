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Социум

Март уходит с дождем: в ЗКО 31 марта будет сыро и ветрено

Ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Жулдызхан Хасангалиева
Март уходит с дождем: в ЗКО 31 марта будет сыро и ветрено

По данным РГП «Казгидромет», 31 марта в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Днем +20 градусов, ночью +10.

В Атырауской области тоже ожидается дождь, ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +23 градусов, ночью +12.

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До 20 градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. На западе, севере, востоке области дождь. 

В центре Мангистауской области синоптики прогнозируют пыльную бурю. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +15. 

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