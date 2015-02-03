c0573490_1Звезда довела свою грудь до совершенства, заплатив за операцию миллион рублей. Маша Малиновская вновь оказалась на столе у пластического хирурга. В общей сложности за последние годы популярная телеведущая сделала уже пять пластических операций. Это шестая. Звезда довела свою грудь до совершенства, заплатив за операцию в миллион рублей, пишет «КП». На сей раз пластическому хирургу Гайку Бабаяну пришлось не только совершенствовать формы телеведущей, но и исправлять ошибки своего предшественника. Так, зимой прошлого года Малиновская обвинила пластического хирурга Олега Терезанова в том, что он изуродовал ей грудь так как после операции одна грудь телеведущей стала меньше другой почти на 4 сантиметра. «Нам пришлось восстанавливать симметрию груди, так как левая грудь Маши была на 2 сантиметра больше в диаметре, - сказал хирург звезды Гайк Бабаян. - В ходе операции мне пришлось поменять импланты. Сейчас я поставил ей самые современные бразильские импланты с полиуретановым покрытием. Они более прочные, чем обычные и делают форму груди более естественной. Те, которые были имели проекцию намного меньше, чем было необходимо». На данный момент телезвезда, по ее словам, всем довольна. Малиновскую уже выписали из больницы, передают Дни.Ру. «Наконец-то я почувствовала себя настоящей женщиной! Теперь я смогу носить открытые платья, не стесняясь своих форм. Спасибо хирургу, который сумел ювелирно восстановить мою грудь и даже сделать ее лучше, чем она была», – не нарадуется телеведущая. 4b3f405a32Однако Маша, исходя из своего большого опыта, допускает возможность того, что ей опять может что-то не понравиться в ее внешности. И тогда она, не медля ни секунды, вновь обратится к пластическому хирургу, потому что нет предела совершенству и красота требует жертв. Источник: topnews.ru