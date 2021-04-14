Машина опрокинулась в кювет в Актюбинской области. Погиб мужчина

Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авария произошла 12 апреля. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 27-летний водитель автомашины "Лада-Ларгус", житель Темирского района на автодороге областного значения Покровка-Жанажол, недалеко от поселка Кенкияк, не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась в кювет. – В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Мугалжарского района. Пассажир от полученных травм на следующий день скончался в медиц