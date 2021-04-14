Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Машина опрокинулась в кювет в Актюбинской области. Погиб мужчина

Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Авария произошла 12 апреля. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 27-летний водитель автомашины "Лада-Ларгус", житель Темирского района на автодороге областного значения Покровка-Жанажол, недалеко от поселка Кенкияк, не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась в кювет. – В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Мугалжарского района. Пассажир от полученных травм на следующий день скончался в медиц
Арайлым Усербаева
Машина опрокинулась в кювет в Актюбинской области. Погиб мужчина
Водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Машина опрокинулась в кювет в Актюбинской области. Погиб мужчина
Машина опрокинулась в кювет в Актюбинской области. Погиб мужчина
Авария произошла 12 апреля. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 27-летний водитель автомашины "Лада-Ларгус", житель Темирского района на автодороге областного значения Покровка-Жанажол, недалеко от поселка Кенкияк, не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась в кювет. – В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в ЦРБ Мугалжарского района. Пассажир от полученных травм на следующий день скончался в медицинском учреждении. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Водитель водворен в ИВС. Еженедельно проводятся ночные рейды по выявлению нетрезвых водителей и других лихачей. Традиционно, в выходные и праздничные дни патрульная полиция проводит в усиленном варианте несения службы, - рассказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов. По его словам, согласно действующего законодательства виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы. С начала года в области зарегистрировано 2 ДТП, совершенные водителями в состоянии алкогольного опьянения, и на дорогах области задержано 37 водителей в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенных водительских прав.
Машина опрокинулась в кювет в Актюбинской области. Погиб мужчина
Машина опрокинулась в кювет в Актюбинской области. Погиб мужчина
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области      
полиция ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article