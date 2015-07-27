Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Машина перевернулась после столкновения с другим авто на улице в Уральске

ДТП произошло 27 июля в 20.30 в п. Зачаганск по ул. Энтузиастов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На дороге столкнулись автомобиль Mazda и Volkswagen Golf. По словам водителя Mazda, он ехал в сторону города. - "Фольксваген гольф" ехал по противоположной стороне, - рассказал водитель Mazda. - Он шел со скоростью 100 - 120 километров в час. Впереди него ехала Audi. Я видел, что машина виляет из стороны в сторону, подумал, вдруг он врежется в Audi. Скорость у меня была небольшая. Но он вдруг выскочил на встречную полосу, я стал уходить в сторону, но он все равно ударил меня в бок и отл
gorod
Машина перевернулась после столкновения с другим авто на улице в Уральске
ДТП произошло 27 июля в 20.30 в п. Зачаганск по ул. Энтузиастов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
zachagansk (3)
zachagansk (3)
 На дороге столкнулись автомобиль Mazda и Volkswagen Golf. По словам водителя Mazda, он ехал в сторону города. - "Фольксваген гольф" ехал по противоположной стороне, - рассказал водитель Mazda. - Он шел со скоростью 100 - 120 километров в час. Впереди него ехала Audi. Я видел, что машина виляет из стороны в сторону, подумал, вдруг он врежется в Audi. Скорость у меня была небольшая. Но он вдруг выскочил на встречную полосу, я стал уходить в сторону, но он все равно ударил меня в бок и отлетел. Volkswagen Golf слетел с дороги в арык и перевернулся. Нужно отметить, что после удара расстояние между машинами оказалось около 60 метров. По словам очевидцев, в автомобиле Volkswagen помимо водителя был пассажир. Их обоих забрала скорая помощь. У Водителя "Мазды" в салоне была женщина и двое малолетних детей. К счастью никто из них не пострадал. На месте работают сотрудники УАП ДВД ЗКО. Водитель Mazda дожидается дознавателей. Местные жители пожаловались, что машины всегда сильно носятся по этой дороге, что даже взрослым порой трудно перейти улицу, не говоря о детях.
zachagansk (1)
zachagansk (1)
zachagansk (2)
zachagansk (2)
zachagansk (4)
zachagansk (4)
zachagansk (5)
zachagansk (5)
zachagansk (6)
zachagansk (6)
zachagansk (7)
zachagansk (7)
   7k28r0C5hMQ   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article