Машина перевернулась после столкновения с другим авто на улице в Уральске

ДТП произошло 27 июля в 20.30 в п. Зачаганск по ул. Энтузиастов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На дороге столкнулись автомобиль Mazda и Volkswagen Golf. По словам водителя Mazda, он ехал в сторону города. - "Фольксваген гольф" ехал по противоположной стороне, - рассказал водитель Mazda. - Он шел со скоростью 100 - 120 километров в час. Впереди него ехала Audi. Я видел, что машина виляет из стороны в сторону, подумал, вдруг он врежется в Audi. Скорость у меня была небольшая. Но он вдруг выскочил на встречную полосу, я стал уходить в сторону, но он все равно ударил меня в бок и отл